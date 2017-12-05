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05 Aralık 2017 17:48

11 ayda 3 bin 766 araç trafikten men edildi

Ordu’da 2017 yılı Ocak-Kasım aylarında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, trafik kurallarına uymayan ve Trafik Kanunu’nun gereklerini yerine getirmeyen 3 bin 766 araç trafikten men edildi.

11 ayda 3 bin 766 araç trafikten men edildi

05 Aralık 2017 17:48


Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ocak ayında 437 aracın trafikten men edildiği Ordu’da bu rakam Şubat ayında 268, Mart ayında 318, Nisan ayında 598, Mayıs ayında 304, Haziran ayında 303, Temmuz ayında 280, Ağustos ayında 229, Eylül ayında 310, Ekim ayında 386 olarak gerçekleşirken Kasım ayında 338 olarak gerçekleşti. 11 aylık dönemde toplam 3 bin 766 aracın trafikten men edildi. Ordu’da 2016 yılı sonunda 4 bin 353 araç trafikten men edilmişti.


Bu arada Kasım ayında il genelinde 21 bin 649 araç kontrol edilirken, toplam 2 bin 493 sürücüye ceza işlemi uygulandı. En çok ceza bin 264 araç ile hız ihlalinden dolayı kesildi.




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