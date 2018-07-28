12. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dolunay Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan Erkan Yeşilot (36), dengesini kaybederek 12. kattan aşağı düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşilot’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Erkan Yeşilot, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilot’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.