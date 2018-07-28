Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 21:05

12. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çalıştığı inşaatın 12.

12. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

28 Temmuz 2018 21:05

katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Dolunay Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan Erkan Yeşilot (36), dengesini kaybederek 12. kattan aşağı düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşilot’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Erkan Yeşilot, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yeşilot’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç