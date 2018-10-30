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1,5 asırdır mahallenin su ihtiyacını karşılıyor

Ordu’da zamana direnen 1,5 asırlık tarihi çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.

Ordu'da zamana direnen 1,5 asırlık tarihi çeşme vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.


Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'nde bulunan ve Ordu'nun eski Belediye Başkanlarından Süleyman Felek'in dedesi Felekzade Süleyman Seyyar Ağa tarafından 1870'li yıllarda yaptırılan çeşmeden, vatandaşlar halen yaz kış faydalanıyor.


Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2003 yılında ‘kültür varlığı' olarak tescillenen tarihi çeşmenin üzerinde Osmanlıca yazılar bulunuyor.


Mahalle sakinlerinden Mustafa Yazıcı, Oluklu Çeşmesi'nin yıllara meydan okuyarak yaz kış su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Çeşmenin başka bir yerde eşi benzeri olmadığını belirten Yazıcı, “Ordu ilimizin eski Belediye Başkanlarından Süleyman Felek'in dedesi Felekzade Süleyman Seyyar Ağa tarafından 1870'li yıllarda mahallemize yaptırılan çeşme mahalle meydanında bizlerin su ihtiyacını yılın 12 ayı karşılıyor” dedi.


Yazıcı, çeşmenin iki yıl öncesinde restore edildiğini sözlerine ekledi.


Tarihi çeşme geçmiş yıllarda Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) tarafından onaylanan proje doğrultusunda restore edildi.

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