15 Temmuz gecesini Fatsa’da anlattılar

Program 15 Temmuz şehitlerine Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Demokrasi kahramanları sahneye davet edilmeden önce 15 Temmuz gecesi kameralara yansıyan görüntüleri sinevizyonda gösterildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programda konuşmacı olarak Kerim Eren, Muhammet Enes Karagöz, Nevra Akdemir 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını programa katılan vatandaşlara anlattılar.

15 Temmuz kahramanlarından Kerim Eren, “Yıllar öncede bu tür darbeler yaşadık direndik fakat silahlara çok direnemedik. FETÖ darbe girişimi öncesinde umreden gelmiştik ve biranda üzerlerimizde uçaklar uçuyor, önümüzden tanklar geçiyordu. Neler olduğunu şaşırdık fakat sonrasında televizyonlara baktığımızda böyle bir girişimin olduğunu fark ettik. Cumhurbaşkanımız, vatandaşlar sokağa çıksın deyince hep birlikte çıktık dışarı çıktık. Vakitsiz okunan salalarla birlikte dışarı çıktık ve direnmeye başladık. Türkiye Büyük Millet Meclisinin orada tüm ailemizle direnmeye gittik ve oraya atılan bomba sonucu şarapnel parçaları gelmesi sonucu yaralandım. Yaralandığımı fark ettikten sonra yinede yılmadan aynı yerimde kalarak ailemle birlikte o geceyi sokakta geçirdik. Sonrasında bayıldım ve kendimi ayıldığımda hastanede buldum. Sonrasında gelişmeleri takip ettim ve Türkiye’nin darbe girişiminden kurtulduğunu gördük ve mutlu oldum. Allah bize bir daha böyle durumlarla karşılaştırmasın” diye konuştu.

Darbe olduğu akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde olduğunu belirten Muhammet Enes Kocagöz isimli konuşmacı ise, “Dışarı çıktım ve tanklara karşı direndim. Ailemle birlikte orada direnme esnasında uçaklardan atılan şarapnel parçası ile yaralandım. Hastaneye kaldırıldım ve tedavi olduktan hemen sonra tekrar direnmek için, ülkemin birliği için tekrar meydanlarda yerimi aldım. Yaşım küçük olsa bile devletimize karşı uzanan ellerin her zaman karşısında oldum ve olmaya da devam edeceğim” dedi.

Programın sonunda 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına, demokrasi kahramanlarına Türk bayrağı takdim edilirken, vatandaşlar kahramanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Gerçekleşen programa Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin anlayan, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.