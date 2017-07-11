15 Temmuz şehitleri anıldı

yıldönümü anma etkinlikleri, Ordu Garnizon Şehitliği’nde yapılan ’Şehitleri Anma Programı’ ile başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu Valiliğince hazırlanan anma program çerçevesinde, Ordu Garnizon Şehitliği’nde bir program gerçekleştirildi. Ordu Garnizon Şehitliği’ndeki, Şehitleri Anma programına, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, Ordu Baro Başkanı Av.Murat Poyraz, Vali Yardımcıları Mehmet Erhan Türker, Ekrem Ballı, Bayram Gale, Fatih Görmüş, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu Garnizon Şehitliği’nde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Vali Seddar Yavuz yaptı. Vali Yavuz, konuşmasında, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit olan 249 şehit başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Vali Yavuz, hain darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlara ise şifa dileklerini ileterek, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü tüm Orduluları, ülkemize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak üzere meydanlara gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbeyi unutmayacaklarının altını çizen Vali Seddar Yavuz konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“FETÖ Terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimi ile ülkemiz işgal edilmek istenmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, kahraman milletimiz uçaklara, tanklara ve mermilere göğsünü siper etmiş, bu uğurda 249 vatandaşımız şehit olmuş, binlerce kardeşimiz de gazi olmuştur. Bugün 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimini unutmayacağız. Bu darbeye girişen FETÖ mensuplarından hukuk önünde hesap soracağız. Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Bu hafta vesilesi ile Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın hazırlamış olduğu etkinlikler olacaktır. Özellikle 15 Temmuz gecesi bütün Ordulu kardeşlerimizi bir kez daha ülkemize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak üzere meydanlara bekliyoruz”

Vali Seddar Yavuz konuşmasının ardından Şehitlik Şeref Defterini imzaladı. Program şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasıyla ve dua edilmesiyle devam etti.

Şehitlikteki program, Vali Seddar Yavuz ve protokol mensuplarının şehit mezarlarına gül bırakmasıyla son buldu.