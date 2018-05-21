Teknoloji ile devamlı yenilenen kurumların başında geliyoruz” dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ‘171 Tapu ve Kadastro Haftası’ kutlamaları kapsamında Fatsa Tapu Müdürü Erdoğan Atik ve kurum çalışanları Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’yı makamında ziyaret ettiler.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 171. yıldönümü kutlamaları ülke genelinde olduğu gibi Fatsa ilçesinde de gerçekleşiyor. Bu kapsamda Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’yı makamında ziyaret eden Tapu Müdürü Erdoğan Atik, hem yıl dönümü etkinliklerine ilişkin hem de ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette ilk açıklamayı yapan Fatsa Tapu Müdürü Erdoğan Atik, “Kuruluşumuzun 171. yıldönümü nedeni ile bu ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye’nin en önemli kurumları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlara hizmet veren kurumuz. Teknoloji ile devamlı yenilenen kurumların başında geliyoruz. Elektronik sistemde işlemler gerçekleşiyor ve vatandaş memnuniyetimiz çok yükseklerde yer alıyor. Randevu sistemi ile vatandaşlara tam anlamında hizmet veriyoruz. Sıra beklemeden gelip işlemlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.

“171. Tapu ve Kadastro Haftası kutlu olsun” diyerek sözlerine başlayan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, “Fatsa’daki kurumumuzun çalışmalarından son derece memnunuz. Haftalarını kutlarım. Halkımıza en iyi hizmeti sunduklarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.