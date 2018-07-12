18’nci Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı

İş dünyasından firmalarla ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen KATİF 2018 Fuarı açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi de, 4 yılı aşkın süredir yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlatmak için, fuarda stant açtı. Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, belediye olarak yapılan yatırımları tanıtmaya ve hizmetleri anlatmaya önem verdiklerini söyledi. Fuar vesilesiyle geride kalan 4 yılı aşkın süredir yapılan hizmetleri anlatacaklarına dikkat çeken Civelek, “İlimizde hayata geçirdiğimiz yatırımları, sunduğumuz hizmetleri ve bundan sonra da gerçekleştirmek istediğimiz projeleri vatandaşlarımıza anlatmak üzere bu fuarda yerimizi aldık” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, KATİF 2018’de açtığı 56 metrekarelik stantta yatırımlarının tanıtımını yapıyor. Stantta kurulan dev ekran aracılığıyla yol, su, katı atık yönetimi, cephe iyileştirme, yayalaştırma, toplu taşıma, Rüsumat Sahili, spor tesisleri, kent meydanları ve projeler hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor. içerisinde Ordu Mutfağı, Ordu Turizm Rehberi, Ordu Gezi Rehberi, Ordu Gezi Haritası, Ordu Tarihinden İzler, Ordu’da Kültür Sanat Etkinlik Takvimi ve Büyükşehir’den Bülten’in yer aldığı kültür yayınları hediye ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi fuar alanında yapılan açılış törenine, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, protokol üyeleri, iş adamları, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.