19 okulda 3 bin öğrenciye 9 bin kışlık kıyafet dağıtıldı

Aybastı Merkez İlkokulunda düzenlenen hediye dağıtım törenine Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Salih Çelebi, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Hediye dağıtım töreninde konuşan Türk Kızılay'ı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Türk Kızılayı Fatsa Şubesi olarak; sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu zamana kadar Fatsa ve çevresinde birçok projeye imza attık. Bu projemizi Fatsa'yla sınırlı tutmayıp çevre ilçelerde yaymayı planladık. İlk Fatsa dışı projemizi Aybastı'da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Hediyeleri dağıtırken öğrenci ayrımı yapmadıklarını söyleyen Başkan Erdi Şevketoğulları, “Aybastı ilçemizde ayrım yapmaksızın Aybastı'da bulunan bütün öğrencilerimize mont, kazak ve bot dağıttık. Toplam 19 okulda, 3 bin öğrencimize 9 bin parça giyimi her öğrencimizin bedenlerine ve isim bilgilerine göre paketledik. Bu paketleri her okulumuza eş zamanlı olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımız, çetin kış aylarında yağmurdan ve kardan ıslanmadan soğuktan korunacak evinden okula, okuldan evine huzur içinde dönecektir” diye konuştu.