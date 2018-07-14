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14 Temmuz 2018 17:18

19 Temmuz’da DADD Ralli ekibi 30 tekne ile Fatsa’da

Denizlerderdeyiz Amatör Denizciler Derneği, Fatsa Yelken ve Su sporları İhtisas Kulübü ile birlikte 19 Temmuz 2018 Perşembe günü 3 ülke 1 hikaye seyir programı kapsamında yaklaşık 30 tekneden oluşan grup Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek Fatsa limanında konaklama gerçekleştirecek.

19 Temmuz’da DADD Ralli ekibi 30 tekne ile Fatsa’da

14 Temmuz 2018 17:18


DADD tarafından yapılan açıklamada, “Amaç Türkiye‘nin Karadenizini gündeme getirmek, yatçıları oralara gitmeye özendirmek ve Karadeniz Turizmine bir parça katkı sağlamaktır. 19 Temmuz tarihinde denizci dostlarla Fatsa Limanında konaklama gerçekleştireceğiz” denildi.


DADD Başkanı Zafer Türkmen, “Dostluk bağlarımızın güçleneceği ülkemizin saklı kalmış köşelerinin gün ışığına çıkacağı DADD Ralli Karadeniz 2018, 3 ülke 1 hikaye de buluşmayı dört gözle bekliyoruz. Hep birlikte aynı ufuklara bakabilmek, topluluğumuzun en büyük kazançlarından biri olacaktır” diye konuştu.




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