19 Temmuz’da DADD Ralli ekibi 30 tekne ile Fatsa’da

DADD tarafından yapılan açıklamada, “Amaç Türkiye‘nin Karadenizini gündeme getirmek, yatçıları oralara gitmeye özendirmek ve Karadeniz Turizmine bir parça katkı sağlamaktır. 19 Temmuz tarihinde denizci dostlarla Fatsa Limanında konaklama gerçekleştireceğiz” denildi.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, “Dostluk bağlarımızın güçleneceği ülkemizin saklı kalmış köşelerinin gün ışığına çıkacağı DADD Ralli Karadeniz 2018, 3 ülke 1 hikaye de buluşmayı dört gözle bekliyoruz. Hep birlikte aynı ufuklara bakabilmek, topluluğumuzun en büyük kazançlarından biri olacaktır” diye konuştu.