2 bin rakımındaki Çambaşı Yaylasına pedal çeviriyorlar

Ordu Bisiklet Safari Kulübü üyesi Osman Bayazıt, kendisinin de Kabadüzlü olduğunu hatırlatarak, ilçenin doğasına, güzelliklerine dikkat çekmek için pedal çevirdiklerini belirtti.

Hedeflerinin Çambaşı Yaylasına ulaşmak olduğunu ifade eden Bayazıt, “Farklı zamanlarda ilimizin ve kulübümüzün adından söz ettiren birçok güzel etkinliğe imza attık. Bugün de bisikletlerimizle ilimizin 0 noktasından Çambaşı Yaylamızın 2 bin rakımına çıkıyoruz. Amacımız doğal güzellikleri hem görmek, hem de tanıtmak” dedi.