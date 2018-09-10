2. elde durgunluk

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulan oto pazarında satıcılar, artan fiyatlardan dolayı piyasanın durgun olduğunu belirttiler.

Yaz döneminin sonlarına yaklaşırken, oto pazarlarındaki kalabalıklar da devam ediyor. 2. el araç almak için pazara giden vatandaşlar hayal kırıklığıyla evlerine dönmek zorunda kalıyor. Eski tır pazarı olarak bilinen Eskipazar mevkisindeki alanda kurulan oto pazarında araç satmak isteyenler alım olmamasından, araç almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından dert yanıyor.

Yaklaşık 30 yıldır oto alım-satım işi yapan Servet Aydın, son günlerde piyasanın oldukça durgun olduğunu söyledi. Sonlara yaklaşılan yaz sezonundan umduklarını bulamadıklarını aktaran Aydın, “Ülkemize yapılan bu ekonomik saldırı neticesinde vatandaşlarımız da tedirgin oldu. İnsanlar araba alıp almamak konusunda ve elindeki aracı satmak konusunda tedirgin oluyor. Millet olarak bu sorunların hepsini çözeceğimize inanıyorum. Doların yükselmesi ve sıfır araç fiyatlarının artması, 2. el piyasasını da yükseltti. Şimdi bir de yaz mevsimi olduğu için piyasa yüksek ama kışa doğru bizler de düşüş bekliyoruz. Araç sektörü yazın hareketli olur ama çok şükür eskisi gibi olmasa da yine araç satışı gerçekleştirdik” dedi.

Araç alacaklara tavsiyelerde de bulunan Aydın, 10 bin TL'den aşağı araç satılmadığını işaret ederek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.