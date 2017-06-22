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22 Haziran 2017 12:46

20 bin kişi oruç attı

Altınordu Belediyesinin Ramazan ayında mahallelerde düzenlediği iftarlarda 20 bin vatandaş oruç açtı.

20 bin kişi oruç attı

22 Haziran 2017 12:46


Ramazan ayı boyunca mahallelerde düzenlenen iftar programlarını son olarak Şahincili Mahallesi’nde kurulan kardeşlik sofrası ile bitiren Altınordu Belediyesi, bu yıl 13 ayrı mahalle merkezinde kurulan ve 21 mahallenin sakinlerinin katıldığı iftar sofralarında yaklaşık 20 bin vatandaş birlikte oruç açmasına vesile oldu. Toplu iftarlar ile bir araya gelen mahalle sakinleri, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.


Mahalle iftarlarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz mahalle iftarlarımızı geleneksel hale getirdiğimizi düşünüyoruz. Biz Altınordu Belediyesi olarak her zaman bu etkinliğin sahipliğini ve öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz. Son iftarımızı en kalabalık mahallelerimizin başında gelen Şahincili Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Hedefimiz iftar programlarımızı birçok mahallemizde düzenlemekti ve hedefimize ulaştık. Şahincili Mahalle iftarımızla artık mahalle iftarlarımızı sonlandırdık. Ben katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim” dedi.




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