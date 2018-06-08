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08 Haziran 2018 11:43

200 derecede çalışan fırının başında oruç tutuyorlar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak ekmek yetiştirmeye çalışan fırın ustaları, yaklaşık 200 dereceye varan ortamda oruç tutuyorlar.

200 derecede çalışan fırının başında oruç tutuyorlar

08 Haziran 2018 11:43


Ramazan ayını en zor şartlarda yaşayan fırın ustaları, sıcak yaz gününde fırının karşısında çalışarak hem ibadetlerini yapıyor hem de sıcak Ramazan pidesi hazırlayarak müşterilerine sunuyorlar.


Sıcak ve zor ortamda çalıştıklarını belirten fırıncı ustası Ali Kulak, “Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bir yandan da oruçlarımızı tutmaya çalışıyoruz. Zor oluyor tabii ama Allah kolaylığını veriyor. Zorlansak bile bir şekilde orucumuzu tutup iftarımızı yapıyoruz” dedi.


Her gün sıcak pide almak için 5 kilometre yol geldiğini söyleyen Fatih Bektaş isimli vatandaş ise, “Pidelerimizi isteğimize göre özenle ustalarımıza hazırlatıyoruz. Sıcak pideler çıkınca iftar soframıza götürüyoruz. Ustalarımız sıcakla adeta boğuşuyor. Onlara da kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.




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