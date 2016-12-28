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28 Aralık 2016 12:32

2016 yılında Ordu’da yapılan gençlik ve spor hizmetleri değerlendirildi

2016 yılında Ordu’da yapılan gençlik ve spor hizmetleri değerlendirildi

28 Aralık 2016 12:32

Ordu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 2016 yılında Ordu’da gerçekleştirilen gençlik hizmetleri ve spor faaliyetleri alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Ordu Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Genç, şube müdürleri ile birlikte Ordu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapılan yenileme çalışmaları ve gerçekleşen faaliyetler hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi. Altınordu ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 2016 yılında Ordu’ya yeni spor alanları kazandırdıklarını, mevcut spor alanlarında yenilemeler yaparak faaliyetlerin bol olduğu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

“Ordu’ya birçok spor tesisi yapıldı”
2016 yılında hizmete giren ve yapımı devam eden tesisler ile birlikte onarımı yapılan spor tesislerine açıklık getiren Genç, “2016 yılında birçok yeni tesis yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılmakta olan Ünye Gençlik Merkezi inşaatı yüzde 80 tamamlanmış durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Durugöl Olimpik Yüzme Havuzumuzun altında okçuluk salonu yaparak sporcularımızın hizmetine sunduk. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Durugöl Olimpik Yüzme Havuzumuzun altında Havalı Tabanca Atış Poligonu yaparak sporcularımızın bu spor alanında çalışmasına olanak sağladık. 2016 yılında ayrıca il genelinde bulunan mevcut tesislerimizin yüzde 90’ının bakım ve onarım işlerini tamamlayarak gençlerimizin daha güzel bir ortamda antrenman yapmalarını sağladık. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra ilçelerimizde de spor branşlarındaki çeşitliliği arttırdık” dedi.

“Ulusal ve uluslararası 21 organizasyon yapıldı”
Ordu’da 2016 yılında 21 ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getiren Genç, “Ordumuzun spor kenti olması yönünde yaptığımız çalışmalara 2016 yılında da devam ederek Ordu’da ilk defa yapılan ’Yıldız ve Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’ başta olmak üzere ’Uluslararası Karate Turnuvası’, ’Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası’ ve ’Mustafa Bük U23 Erkekler ve Bayanlar Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası’ gibi 21 önemli ulusal ve uluslararası sportif faaliyetleri düzenlendi. Yapılan sportif faaliyetlerle birlikte yaklaşık 15 bin kişiyi Ordu’da ağırlamış olduk” diye konuştu.
Spor faaliyetlerinin yanı sıra 2016 yılında gençlik faaliyetlerine de önem verdiklerini aktaran Ordu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 2017 yılında da birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.



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