3 gündür kayıp olan kadın aranıyor

Olay, ilçeye bağlı Salman Mahallesi Dağyolu semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeker Köseoğlu’dan (60) haber alamayan yakınları, merak ederek evine gitti. Yalnız yaşayan kadının evde olmadığını fark eden yakınları, ahırdaki 4 büyükbaş ve küçükbaş hayvanının da olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Şeker Köseoğlu’nun evindeki ziynet eşyalarının da bulunmadığının fark edilmesi üzerine jandarma ekipleri, kurdukları özel arama ekibi ve AFAD yetkilileri ile birlikte bölgede çalışma başlattı.

Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.