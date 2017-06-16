3. Lig’in gol kralı Ordu’da

Lig ekibi Ordu Futbol Kulübü, geçen sezon 3.Lig 1.Grup’ta Çorum Belediyespor forması ile 37 maçta 21 gol ile ligin gol kralı olan Yakup Alkan’ı kadrosuna kattı.

Ordu Futbol Kulübü, flaş bir transfere daha imza atarak, 3. Lig’de oynadığı 3 sezonda 60 gol atarak sezon başı 20 gol ortalamasıyla oynayan Yakup Alkan’ı renklerine bağladı. Bonservisi Yeni Malatyaspor’da olan ve birçok kulübün transfer listesinde olan Yakup Alkan’ın tercihi Ordu Futbol Kulübü oldu. Ordu Futbol Kulübü İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır ve Teknik Direktör Cahit Terzi ile bir araya gelen Yakup Alkan ile her konuda anlaşmaya varıldı. 25 yaşındaki gol kralı Yakup Alkan 1 yıllığına kiralık olarak Ordu Futbol Kulübü’nün futbolcusu oldu.

3. Lig’in gol kralı

Yakup Alkan, geçtiğimiz sezon Lig 1.Grup’ta Çorum Belediyespor forması ile 37 maçta 21 gol ile ligin gol kralı, 3.Lig’de tüm ligler arasında en fazla gol atan 2.oyuncu oldu. Futbola Bağcılar Gençlikspor’da başlayan ve ardından Bölgesel Amatör Lig’de İstanbul Kartal Belediyespor forması giyen Yakup Alkan, 2012-2013 sezonunda ise yıldızının parlayacağı Tuzlaspor’a transfer oldu. 21 yaşında Tuzlaspor’da Bölgesel Amatör Lig’de 25 maçta 19 gol atarken, takımı attığı gollerle 3.Lig’e çıkmıştı. Bir sezon sonra 3.Lig’de de gollerine devam eden Alkan 28 maçta 18 golle dikkatleri üzerine çekerken, 2014-2015 sezonunda 3.Lig’den 2.Lig’e yükselen Tuzlaspor’da sezon boyunca 34 maçta 11 gol attı. Gösterdiği performans ile Malatyaspor’a transfer olurken TFF 1.Lig’de 6 maçta suskunluğunu bozamadı. Devre arası 2.Lig’de Menemen Belediyespor’a kiralık gönderildi ancak orada da kötü performans sergiledi. 2016-2017 sezonunda Çorum Belediyespor’a kiralanan Alkan, Tuzlaspor’daki performansını sergiledi ve 37 maçta 21 gol attı.

Yeni Malatyaspor’a teşekkür

Yakup Alkan transferiyle ilgili açıklamada bulunan Ordu Futbol Kulübü İkinci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, “Teknik Direktörümüz Cahit Terzi ile birlikte, Yakup Alkan’la bir görüşme gerçekleştirdik. Yakup Alkan da Ordu gibi bir futbol şehrinde seve seve futbol oynamak istediğini söyledi. Sonrasında ise futbolcumuzun kulübü yeni Malatyaspor ile de bir görüşme gerçekleştirerek, her konuda anlaşmaya ardık. Yeni Malatyaspor Kulübü’ne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Her şey Ordu için

Yakup Alkan’ın Ordu Futbol Kulübü’ne çok şey katacağını ifade eden Bakır, “Biz Ordu’ya söz verdik. Her sezon hedefimiz bir üst lig diye. Bu yüzden de transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Yakup Alkan Lig’de kendini kanıtlamış, üst düzey bir golcü. Ordu’nun futbol hasretini gidermek istiyoruz. En başından söylediğimiz gibi her şey Ordu için” diye sözlerini tamamladı.