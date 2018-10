Ordu'nun Ünye ilçesinde uluslararası "3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi" başladı.

Ünye'de 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖDER), Çocuk Koruma Merkezlerini Denetleme Derneği (ÇOKMED) ile Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Birimi ve Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneğinin (ISPCAN) partnerliğinde, Ünye Belediyesinin ana sponsorluğunda yürütülecek 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi başladı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın, ”3.Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi etkinlikleri kapsamında bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada çocuklarımızın geleceğe daha aydınlık bir şekilde nasıl bakacaklarını ve nasıl bir gelecek içerisinde olacağını konuşacağız" dedi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler, "Bu kongreye destek veren Ünyeli çocuklarını bir başka seven belediye başkanımıza, kaymakamımıza rektörümüze ve tüm değerli kişilere emekleri için çok teşekkür ederim. Gerçekleştirilecek kongre ile desteklerimiz ve katkılarımız için umarım hep birlikte güzel şeyler üretiriz" diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, "Eğitimde farkındalık oluşturma konusunda sosyal medyadan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı konuyla alakalı karikatürler, broşürler hazırlayarak bu tür çalışmalarının hızlandığını görmekteyiz. Bundan 3 yıl önce Çocuk Koruma Merkezi kurarak ufak da olsa bir adım atmış olduk. Çalışmalarımızın daha başarılı olduğunun farkındayız" diye konuştu.

"Çocuklar masumiyetin simgesidir"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bir ananın yüreğinde gizlenen tohum gizli bir meyve bahçesidir. Ama o tohum toprak yerine bir kayaya rastlar ise yok olur gider. Her şey bahçıvanın bakış açısı ile alakalıdır. Çocuklarımız bize emanet edilmiş olan dünyanın, daha iyi bir geleceğe yönelik umutlarının yeşerdiği bahçelerdir. Dünyamızın geleceği daha ileri olması için ve çocukların ruh mimarı olan biz büyükler onları daha yaşamın mertebesine koymalıyız. Doğru zamanda çiçek açtıkları an doğru mevsimde bizlere meyveler sunabilirler. Dünyanın her yerinde çocuklar masumiyetin simgesidir. Onlar dünya hayatındaki en değerli cevherlerdir. Onların masumiyeti daha aydınlık, daha berrak gelecek inşa etme konusunda her zaman bize ilham olmaktadır. Çocukların yüzüne endişe değil tebessüm yakışır. O minicik yürekler acıyla değil, sevgiyle dolu dolu olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Çocuklar bizim geleceğimizdir"

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Çocuklar bizim ümit kaynağımızdır. Heyecanımız, sevincimiz, neşemiz, şefkate, sevgiye bir aileye her zaman herkesten daha çok ihtiyaç duyar. Çocuklar ne kadar sağlıklı ortamlarda yetiştirilirse gelecek nesillerin de o denli sağlıklı şekilde inşa edileceği ve edebileceği muhakkaktır" dedi.

"Bu sorunlar ortaya çıkmadan çözmeliyiz"

Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık ise, "Biz devlet olarak genelde yaptığımız şey şudur. Ailenin bakamadığı bir çocuk varsa ciddi maddi sıkıntılar sonucunca öksüz ve yetim çocuklarımızı alıyoruz çocuk yuvalarımızda bakıyoruz. Her türlü maddi anlamda desteği sağlıyoruz. Ama orada çocuklarımıza manevi anlamda ve ruhsal anlamda gelişimi için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Personellerimize, psikologlarımıza, rehber öğretmenlerimiz bu konuda gereken her desteği yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir aile, yuva, anne sıcaklığı, baba merhameti oluşturmak çok zor. Aslında biz böyle sorunlar ortaya çıktıkça çözmeye çalışıyoruz. Bu sorun ortaya çıkmadan çocuğunuz herhangi bir tacize uğramadan, maddi sorunlar oluşma noktasına gelmeden aile bu tür sıkıntılarla karşılaşmadan önce bu meseleye eğilmemiz lazım. Bu toplumu bu konuda yönlendirmemiz belki de eğitmemiz ciddi anlamda biraz anlamlı olabilir" ifadelerini kullandı.

3 Ekim'e kadar devam edecek olan kongrede çocuk istismarı, çocukların korunması, suç tanığı çocuklar, çocuk evlilikleri gibi konular konuşulacak.