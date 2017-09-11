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11 Eylül 2017 16:26

30 yıllık sorun geride kalıyor

Ünye’nin son 30 yılına damga vuran ve her yağışta Ünyelilerin korkulu rüyası haline gelen Tabakhane Deresi ıslah çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor.

30 yıllık sorun geride kalıyor

11 Eylül 2017 16:26


Özellikle 2006 yılında yaşanan sel afeti sonrası Ünye’nin adeta felaket yaşamasına sebep olan derenin ıslah çalışmalarına göreve geldiği ilk gün itibariyle başlayan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, çalışmalarda gelinen son durumu yerinde inceledi.


Islah çalışmalarını yürüten firma yetkilisinden bilgi alan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 500 gün teslim süreli ve yaklaşık 12 milyon lira bedelli çalışmanın yüzde 70’lik bir seviyeye ulaşıldığını belirtti. Çamyar, “Adliyenin yanında bulunan köprüye kadar zemin taş döşeme çalışması devam ediyor. O noktadan sahile kadar olan bölüme de beton dökülmek suretiyle bu kısmın çalışması tamamlanmış olacak. İkinci kısımla ilgili olarak ise sanayinin karşısında ki bölüme hem duvar yapılması ve üst bölgesine de bent yapılması ile ilgili kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyordu. Bununla ilgili kararı Ağustos ayı Belediye Meclis toplantımızda aldık. Yakın zamanda kamulaştırma işlemlerinin tamamlayıp o bölge ile ilgili yer teslimini de yaptıktan sonra projemiz anlam kazanacak. Kale mevkisindeki bentte alanı geniş tutmak suretiyle biriken suyun etrafında kaleyi ziyaret edenlerin dinlenme alanı olacak bir yer planlıyoruz. Böylelikle tabakhane deresi yukarıdan denize kadar bir alanda cazibe merkezi haline gelmiş olacak” dedi.




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