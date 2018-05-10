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10 Mayıs 2018 09:13

36 yıl sonra yola kavuştular, gözyaşlarını tutamadılar

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yaşlı çifttin 36 yıllık yol hayali belediye tarafından gerçekleştirildi.

36 yıl sonra yola kavuştular, gözyaşlarını tutamadılar

10 Mayıs 2018 09:13


İlçenin Akgüney Mahallesi’nde yaşayan Halil ve Selimiye Başarslan çiftinin yol sorunu Kabadüz Belediyesince çözüldü. Belediye tarafından açılan yeni yol ile hayalleri gerçeğe dönen yaşlı çiftin mutluluktan gözleri doldu. Yola kavuşmalarında emeği olan herkese çok teşekkür ettiğini belirten Halil Başarslan, “Yolumuz olmadığı için ailecek yaz ve kışın çok sorun yaşıyorduk. Özellikle eşimin yıllardır devam eden rahatsızlığından dolayı zaman zaman rahatsızlandığında komşularımızın yardımıyla sedye üzerinde eşimi zorlukla ana yola getiriyorduk” dedi.


Kendileri için yeni yol açılırken gözyaşlarını tutamadığını anlatan Başarslan, “Bizlerin 36 yıllık hayalini, özlemimizi gideren Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’ya sonsuz teşekkür ederim. Yola kavuşmuş olmanın mutluluğunu anlatmam imkansız" dedi.


Selimiye Başarslan ise, “Yıllarca yol olmadığı için çok zorluklar yaşadık. Çok şükür bugün yolumuz açıldı, çok mutluyuz” diye konuştu.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, “Yıllardır yol özlemi çeken ailemizin yol özlemini gidermiş olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.




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