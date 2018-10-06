4 bin 500 antika eşyasını halka sergiliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde antikacılık yapan 63 yaşındaki Nizam Onmuş, koleksiyonundaki 4 bin 500 adet antika eşyayı Fatsa Halk Eğitim Merkezinde sergiliyor.

Çok özenle baktığı koleksiyonunu Fatsalı ve bölge halkının beğenisine sunan Nizam Onmuş, Halk Eğitim Merkezinde 2 ay boyunca antika eşyalarını sergileyeceğini söyledi. Babasından kalan antika eşyaları kendisinin merakı ile sayısını fazlalaştırdığını söyleyen Nizam Onmuş, Türkiye'nin her yerine giderek antika eşyaları aldığını ve bu özel koleksiyonu oluşturmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti.

Antikacı Nizam Onmuş antikacılık mesleğine babası vefat ettikten sonra başladığını belirterek, “Babam vefat etti ve onun antika merakı olmasından dolayı birçok eşyası bana kaldı. Ben de hurdacıya vermeye kıyamadım. Sonrasında ben de antika eşyalarını araştırıp koleksiyonumu biriktirmeye başladım. 4 bin 500 parçaya kadar bu koleksiyonu çıkardık. Halk Eğitim Merkezinde halka açtık ve eşyalarımızı burada sergiliyoruz. Vatandaşların çok hoşuna gidiyor eşyalar ve onlarla hep eski tarihi konuşuyoruz. Buradaki eşyalar onları geçmişe götürüyor. Antika koleksiyonumuzda en çok erkeklerin dikkatini eski silahlar çekiyor. Bayanların ise eski bakırlar ve lambalar çekiyor. Millet eski ürünleri artık tercih etmeye ve onlara geri dönmeye başladılar. Yeni ürünleri çok fazla tercih etmiyorlar. Özellikle bayanlar ellerinde bulunan eski eşyaları bizlere getirip satarlardı, şimdi ise bizlerden evlerine farklı tasarımlar yapmak için geri alıyorlar, bu durumu da çok anlamış değilim. Eski radyolar, ütüler, gaz lambaları, bakırlar ve buna benzer ürünleri dekor için bizlerden alıyorlar. Fiyatlarını ise yüksek fiyatlara satmıyoruz. 100 TL'ye aldığımız bir antikayı 125 TL'ye, 200 TL'ye aldığımız bir ürünü ise 250 TL'ye satıyoruz. Bizimkisi ticaretten çok merak ve vatandaşların bu konuda ki taleplerine cevap vermektir” dedi.

Antikacılığı çok sevdiğini söyleyen Onmuş, “İlk başta zor bir meslek gibi olsa da sonradan koleksiyonunuz genişleyince çok hoşunuza gidiyor. Vatandaşlarda bu koleksiyonuma ilgi gösterince bizim de mesleğe atılmamız böyle oldu. Çocuklarımdan birinin merakı var. İnşallah benden sonrada o devam eder mesleğe” diye konuştu.