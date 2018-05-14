4 bin kişiye nohutlu pilav dağıtıldı

Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar, "14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü birlikte çiftçilerimizle kutlamak istedik. Bu kapsamda 4 bin kişilik nohutlu pilav şenliğimizi gerçekleştirdik. Çiftçilerimize gereken değerlerini hissettirmek için bu programı yaptık. Şenliğimizi geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz. Katılım gerçekten yüksek oldu. Tüm çiftçilerimizin gününü kutlarım" dedi.

Fındık konusuna değinen Kibar, “Fındık bizim bölgemizin en önemli geçim kaynağı. Fındık tarımında son 3 yıldır üreticilerimizin memnuniyetsizliği ciddi anlamda var. Fiyat anlamında üreticilerimiz huzursuz. Bunun mücadelesi için ciddi derece mücadele veriyoruz. Şuan bahçelere bakım zamanı ve insanlarımızı bu endişe verici durumu göz önünde bulundurarak tedirgin bekleyişleri devam ediyor. Yeni sezondan umutluyuz ve yetkililerden bu konularda hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.