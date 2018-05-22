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22 Mayıs 2018 16:28

40 kursiyer belgesini adlı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen okuma-yazma kursuna katılan 40 kişiye belgeleri protokol tarafından verildi.

40 kursiyer belgesini adlı

22 Mayıs 2018 16:28


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘okuma-yazma seferberliği’ belge dağıtım töreni halk eğitim merkezi konferans salonunda gerçekleşti. Belge dağıtım töreninde konuşma yapan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın okuma seferberliği kapsamında Ordu ilinde 5 bin 892 kişi katıldı. Projeye ilimizden ciddi derece katılım oldu. Okuma-yazma oranımızda buna bağlı olarak yükselişe geçti. Çalışmalarımızı özverili ile devam ettiriyoruz. Projeye destek vererek okuma yazma oranının yükselmesine destek sağlayan eğiticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Okuma ve yazmayı öğrenememiş değerli büyüklerimizin bu kurslarla öğrenmeleri bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.


Ordu Valisi Seddar Yavuz ise programda yaptığı konuşmada, “Ekonomik, siyasal ve her türlü alanlarla ülkemizde köklü değişikler gerçekleşiyor. Ülkemiz son 5 yılda 3,5 kat büyümüş ve her alanda gelişmeye başlamıştır. Ordu ilimizde son yıllarda eğitim yatırımlarımız fazlalaştı. Eğitime ciddi derecede önem veriyoruz” diye konuştu.


Gerçekleşen belge törenine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.




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