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16 Mayıs 2018 16:14

50 yaşındaki görme engelli sporcunun azmi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca, 17-19 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasında 2 ayrı kategoride gümüş madalya kazanan görme engelli ferdi sporcu Nusrettin Genç, başarısını Ordu Valisi Seddar Yavuz ile paylaştı.

50 yaşındaki görme engelli sporcunun azmi

16 Mayıs 2018 16:14


Kendisine destek olan Ulubey Kaymakamı Anıl Alkal ile birlikte Vali Seddar Yavuz’u ziyaret eden görme engelli sporcu Nusrettin Genç, “Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından 17-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonasına ferdi olarak ve hiç antrenman yapmadan katıldım. Şampiyonada hem 1500 metre koşusunda, hem de cirit atmada iyi de bir derece elde ederek, Türkiye ikincisi oldum ve gümüş madalya kazandım. Elde ettiğim bu başarı beni çok mutlu etti” dedi.



“Amacım beden eğitimi öğretmeni olmak”


Ziyarette, sporculuk yaşantısını ve hedeflerini de Vali Seddar Yavuz’a anlatan görme engelli sporcu Nusrettin Genç, “Ben, şu anda 50 yaşındayım. 2010 yılında geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu görme engelli oldum. Fakat, hayat mücadelemden ve yaşama azmimden hiçbir şey kaybetmedim. Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun ferdi sporcusu olarak spor yaşantımı devam ettirdim. Daha önceki şampiyonlarda elde ettiğim derecelerden dolayı Görme Engelliler Milli Takımına seçildim. Şu anda Milli Takım sporcusuyum. Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemi temsil edebilmektir. Bunun için de var gücümle çalışacağım. Diğer taraftan, öğrenim hayatımı da sürdürüyorum. Halen İlahiyat okuyorum. Ayrıca, Ordu Üniversitesi bünyesindeki Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna girebilmek için çalışıyorum. Amacım, beden eğitimi öğretmeni olabilmek” diye konuştu.


Görme engelli Nsrettin Genç’in başarısından ve azminden çok etkilendiğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Nusrettin kardeşimizi elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun düzenlediği şampiyonada kazandığı iki gümüş madalya ile ilimizi en iyi şekilde temsil etti. 42 yaşında görme engelli olmasına rağmen yaşama azminden, geleceğe dair beklentilerinde hiçbir eksilmem olmaması, hatta daha büyük hedeflerinin olması, hepimize örnek olacak bir durumdur. Hedeflerini gerçekleştirmesi için bizler de bundan sonra Nusrettin kardeşimizin yanında olacağız. Ona destek ve yardımcı olacağız. Tekrar kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.




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