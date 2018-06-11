500 kişilik istihdam müjdesi

İŞKUR tarafından uygulanacak olan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500 kişinin istihdam edileceğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili ve Milletvekili Adayı Metin Gündoğdu, “Toplum Yararına Proje ile 500 kişi istihdam edilecek. Personeller Ordu’daki Belediyelerde, Müftülüklerde, Valilik ve Üniversitede görev yapacaklar. Başvurular 18 Haziran-22 Haziran 2018 tarihi arasında İŞKUR tarafından alınacak. Program kapsamında 5 Temmuz 2018 tarihinde işe başlayacak personeller için İŞKUR üzerinden Ordu’ya yaklaşık 7,5 milyon TL nakit para gelecek. Hayırlı olsun” dedi.