500 yıllık değirmen

Kabadüz ilçesinin Başköy Mahallesi’nde bulunan ve halen çalışır durumdaki değirmenin en az 500 yıllık olduğu düşünülüyor. İlçenin Başköy Mahallesi Meğri semti Değirmen Deresi mevkinde bulunan değirmenin diğer değirmenlerden ayıran en büyük özelliği su kanallarının ve oluklarının büyük bir incelikle kayanın oyularak yapılmış olması olarak gösteriliyor.

Mahalle sakinlerinden Muhammet Kahraman, mahallesinde bulunan değirmenin çok eski yıllara dayandığını söyledi. İlçedeki değirmenler içinde işçiliğiyle en özel değirmenlerden biri olduğunu ifade eden Kahraman, “Buradaki değirmeni özel kılan su kanalının ve oluklarının tamamen el işçiliği ile kayanın oyularak yapılmış olmasıdır. Halen çalışır durumdaki değirmenin en az 500 yıllık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kahraman, değirmene ulaşmak isteyenlerin 500 metre patika yoldan yürüyerek ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.

Değirmenin koruma altına alınması gerektiğini belirten Mehmet Tıkıç ise "İlçemizdeki değirmen geçmişten bugüne kadar çok fazla bozulmadan gelebilmiş. Bence değirmenin koruma altına alınması gerekir” şeklinde konuştu.