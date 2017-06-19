Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:21

58 yaşında üniversiteyi dereceyle bitirdi

Ordu Devlet Hastanesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapan ve 32 yıllık memuriyet hayatı bulunan 58 yaşındaki Murat Saylan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü 3’üncülükle bitirdi.

58 yaşında üniversiteyi dereceyle bitirdi

19 Haziran 2017 12:21


ODÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlediği mezuniyet törenine, 2 yaşındaki torunu Asrın ile birlikte katılan Murat Saylan, diplomasını ve bölüm üçüncülüğü plaketini Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Engin Yurdasever’in elinden aldı. 58 yaşında üniversiteyi derece ile bitirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Murat Saylan, 1979 yılında liseyi bitirdiğinde, hep üniversiteye gitmeyi ve üniversitede okumayı hayal ettiğini söyledi. Saylan, "Ancak çeşitli sebeplerden dolayı kısmet olmadı. Memuriyet hayatına başladım. Memuriyetle birlikte Orduspor’da profesyonel futbolculuk, futbol hakemliği, folklor ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBBKT) amatör tiyatro oyunculuğu yaptım. Okumayı çok sevdiğimden dolayı tiyatroda başarılı oyunculuğum oldu. Bu süreçte, üniversite okumayı kafama koydum. İki yıl önce Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü kazandım. İlk yılda bölümümün en başarılı öğrencilerinden birisi idim. Bu yıl da bölüm üçüncüsü olarak mezun olmanın gururunu yaşadım. Üniversiteden mezun olmanın gururunu ve sevincini 2 yaşındaki torunum Asrın ve ailemle paylaşmak, beni çok daha mutlu etti. İstedikten, azim ettikten ve de çalıştıktan sonra, yapılamayacak, başarılamayacak hiçbir şey yoktur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
21
°
C
  • Salı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!