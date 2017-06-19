58 yaşında üniversiteyi dereceyle bitirdi

ODÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlediği mezuniyet törenine, 2 yaşındaki torunu Asrın ile birlikte katılan Murat Saylan, diplomasını ve bölüm üçüncülüğü plaketini Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Engin Yurdasever’in elinden aldı. 58 yaşında üniversiteyi derece ile bitirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Murat Saylan, 1979 yılında liseyi bitirdiğinde, hep üniversiteye gitmeyi ve üniversitede okumayı hayal ettiğini söyledi. Saylan, "Ancak çeşitli sebeplerden dolayı kısmet olmadı. Memuriyet hayatına başladım. Memuriyetle birlikte Orduspor’da profesyonel futbolculuk, futbol hakemliği, folklor ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBBKT) amatör tiyatro oyunculuğu yaptım. Okumayı çok sevdiğimden dolayı tiyatroda başarılı oyunculuğum oldu. Bu süreçte, üniversite okumayı kafama koydum. İki yıl önce Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünü kazandım. İlk yılda bölümümün en başarılı öğrencilerinden birisi idim. Bu yıl da bölüm üçüncüsü olarak mezun olmanın gururunu yaşadım. Üniversiteden mezun olmanın gururunu ve sevincini 2 yaşındaki torunum Asrın ve ailemle paylaşmak, beni çok daha mutlu etti. İstedikten, azim ettikten ve de çalıştıktan sonra, yapılamayacak, başarılamayacak hiçbir şey yoktur” dedi.