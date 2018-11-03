600 milyonluk yatırım devam ediyor

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kabadüz ilçesini ziyaret etti. Milletvekili Gündoğdu, ilçedeki yatırımları yerinde inceledi, esnafı ziyaret etti. Kabadüz ilçesini ziyaret eden Milletvekili Gündoğdu'yu Melet köprüsünde Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Halit Günaydın, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer tarafından karşılandı. Milletvekili Gündoğdu, ilk olarak Ordu-Kabadüz arasında yapımı devam eden karayolunda inceleme yaptı. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Gündoğdu, sonrasında yapımı devam eden viyadük ve tünelde inceleme yaptı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kabadüz ilçesinin en önemli sorunlarından bir tanesinin yol olduğunu söyledi.

Ordu Kabadüz ve Çambaşı karayolunun çok önemli bir yol olduğunu belirten Milletvekili Gündoğdu, “Ordu'da Çambaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan karayolu, Kabadüzlü vatandaşlarımız ve yayla turizmi için çok önemli bir yol. Onun için buranın ilk ihalesinin yapılmasının ardından yolun büyük bir bölümde devasal sanat yapıları, viyadükler ve tünel çalışmaları yapıldı” dedi.

Karayolunda ikmal ihalesi yapılması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, “Karayolunda ilk ihaledeki 100 milyon liralık iş tamamlanmış. Şimdi ikinci bir ihale yapılacak. Yapılacak ihalede yine yaklaşık 100 milyon lira civarında. Ordu Kabadüz-Kabadüz Çambaşı arasındaki yol 600 milyon liralık dev bir yatırım. Şimdi bazıları diyorlar ki 'ne yapıyor onlar.' Bizler de yaptığımızı anlatıyoruz. AK Parti iktidarı olarak 600 milyon liralık yatırımı Çambaşı'ndan, Ordu arasındaki yola yapıyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Gündoğdu, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçarı makamında ziyaret etti, tamamlanma aşamasına gelen yeni belediye hizmet binasını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.