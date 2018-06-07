61 yaşındaki kadın ‘whipple’ı yendi

Giresun’un Dereli ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Fatma Sağlıcak, sarılık, ateş, titreme, iştahsızlık ve aşırı derecede kilo kaybı nedeniyle Medical Park Ordu Hastanesi Gastroneteroloji Kliniğine başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından ana safra kanalında kitle tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası ‘whipple’ adı verilen ve dünyada sayılı merkezlerde

gerçekleştirilen ameliyatın yapılmasına karar veridi. Yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında hasta önce yoğun bakıma sonra da servis odasına alınarak takip edildi. Ameliyat sonrası yapılan bütün tetkikleri olumlu çıkan Fatma Sağlıcak, bir hafta sonunda sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu edildi.

Hastalık sinsi sinsi ilerliyor

Pankreas ve safra yolları tümörlerinin genellikle ileri yaşlarda görülen ve çok sinsi seyreden bir kanser türü olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat operasyonla ilgili şunları anlattı: “Pankreas ve Safra yolları tümörleri yavaş ve sinsi ilerleyen tümörlerdir. Genellikle rutin kontroller sırasında veya hastada ateş, sarılık, karın ağrısı gibi şikayetler ile bir sağlık kuruluşuna başvuran hastalara yapılan tetkikler ile ortaya çıkar. Her kanserde olduğu gibi safra yolları ve pankreas tümörlerinde de erken tanı çok önemlidir. Bulguların geç ortaya çıktığı bu hastalıkta şikâyetler ortaya çıkmadan yani tesadüfen kontrole giden kişilere tanı konulur ise erken teşhisten dolayı daha şanslı olunur. Özelikle ailesinde bu tür hastalıklar olanların dönem dönem kontrol yaptırmaları gerekir. Bu tür tümörlerin cerrahileri Türkiye’de genellikle belli merkezlerde yapılmaktadır. Çünkü cerrahinin en büyük ameliyatı olarak bilinmektedir ve cerrahi ekip ve deneyim çok önemlidir. Biz de ekibimizle beraber Medical Park Ordu Hastanesinde başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Whipple ameliyatı sırasında pankreas başı, safra kanalının bir kısmı, midenin bir kısmı ve 12 parmak bağırsağının tamamı çıkartılmaktadır. İnce Bağırsak, pankreas, safra yolları ve mide yeniden bağlanır. Bu organlarda meydana gelen tümörlerde organlar birbirine yapışık olduğu için o bölgeyi komple temizlemek çok daha etkili bir yöntemdir. Operasyonun en önemli başarısı organların birbiriyle koordinasyonunu yeniden sağlayabilmektir. Bu nedenle cerrahi deneyim çok önemlidir.”

Yeniden hayata döndü

Giresun’dan Ordu’ya tedavi olmak için gelen Fatma Sağlıcak’ın çocukları bu süreci şöyle anlattı: “Annemin sürekli devam eden bir karın ağrısı ve iştahsızlığı vardı, gün geçtikçe kilo vermeye başladı. Midesinde bir sorun olduğunu düşündük. Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvurduk. Burada yapılan tahlillerin ardından safra yollarında tümör olduğu ortaya çıktı. Doktorumuz ayrıntılı bir şekilde bizi bilgilendirdi biz de kendisine güvenerek annemizin ameliyatına karar verdik. Bu yaşta böyle büyük bir ameliyat geçireceği hiç aklımıza gelmezdi. Ordu’da, bu kadar kolay ulaşabileceğimiz bir mesafede dünyada ancak bazı merkezlerde yapılabilen bu ameliyatı yaptırabildiğimiz için çok mutluyuz. Annemiz yeniden hayata döndü. Doktorumuza ve Medical Park Hastanesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.”