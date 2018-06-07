7 bin kişi birlikte oruç açtı

Ramazan ayının 22. akşamında Fatsa ilçesine gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilk olarak Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Bülent Civelek, daire başkanları, AK Parti İlçe Başkanı Cenan Kır ve belediye meclis üyeleriyle Cumhuriyet Meydanı’nda incelemelerde bulundular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz buradan şehir içerisinde yayalaştırma projesi yapılan alanı gezdi ve daha sonra şehir içerisinden yürüyerek Ata Caddesi’nde yapılacak çalışmaları istişare etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz son olarak Hacı Ali Eriş Camisi çevresinde yapılacak olan çevre düzenlemesi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na geçerek İftarda vatandaşlarla buluştu.

"İstediğimiz hedeflere ulaştık"

7 binin vatandaşın katılım gösterdiği iftar programında ilk konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yol çalışmalarında istedikleri hedefe ulaştıklarını belirterek, “Fatsa ilçemizde 40 milyon TL su yatırımı yaptık. 70 milyon TL yatırımla yollarının sıcak asfaltını yaptık. Şehir nüfusunun yoğun olduğu caddelerde başta hastane yolu olan Arslan Aydınlık Caddesi ve Reşadiye Caddesi olmak üzere alt yapısı ve üst yapısıyla ciddi çalışmalar yaptık. 2018 yılında her taraf sıcak asfalt olacak dedik, söz verdiğimiz gibi hepsini bir bir yerine getiriyoruz” dedi.

"Doğalgaz yatırımı 2 milyon TL’den 23 milyon TL’ye çıktı”

Büyükşehir olmadan önce Fatsa’ya 2 milyon TL’lik doğalgaz yatırımı yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, "Büyükşehir sürecinden sonra Fatsamıza doğalgaz yatırımı 23 milyon TL’ye çıktı. Eski Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan bey bizden hep Cumhuriyet Meydanı yapılmasını ısrar etti. Biz de ilk olarak 15 milyon TL masraf ederek binaların kamulaştırmasını yaptık ve daha sonra bir 15 milyon TL daha masraf ederek Cumhuriyet Meydanı yapımına başladık. Burada 110 araçlık otopark ve Atatürk Parkı ile birleşmek suretiyle üst yapısı ile muhteşem bir meydan ortaya çıkacak. 6 dönümlük bir alanda Ordu’nun vizyonu olacak bir meydan yapıyoruz. Biz Fatsa Cumhuriyet Meydanımız için 16 ilçemizden büyük bir yatırım yapıyoruz. Kasım ya da Aralık ayında Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmaları bitirip hizmete sunacağız” diye konuştu.

"Fatsa Huzurevi yüzde 100 tamamlandı"

Fatsa Belediyesinin başladığı, kendilerinin devam ettirdiği Huzurevindeki çalışmaların da tamamlandığını belirten Yılmaz, “Burayı artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza devredip yakın süreçte bölge halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Enver Yılmaz’dan sonra AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Hamide Aydemir Demir, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Doktor Şener Yediyıldız da Fatsalılara hitap ettiler.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti Ordu Milletvekili Adayları Sait İnan ve Yavuz Selim Kıran’da iftar yemeğinde hazır bulundular.

Konuşmaların ardından iftar yapıldı ve program Orta Büyük Camisi din görevlisi Sabri Yetişek’in yaptığı dua ile sona erdi.