Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 13:38

7 ülke 7 bölge Ünye’de buluştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde “7 Ülke 7 Bölge Uluslararası Halk Dansları Topluluğu Festivali” başladı.

7 ülke 7 bölge Ünye’de buluştu

04 Temmuz 2017 13:38


Ünye Belediyesinin 52 gün sürecek Ramazan etkinlikleri programı kapsamında 7 Bölge 7 Ülke Uluslararası Halk Dansları Topluluğu Festivali Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.


7 ülkenin katıldığı etkinlikte ülkelerin halk dansları yanı sıra Karadeniz esintilerine ve ülkeleri sembolize eden halk dansları şarkıları çaldı.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Eren, "Dolu dolu Ramazan’ı bıraktığımız şu günlerde 52 gün sürecek şenliklerde Ramazan’ı bitirmenin ve ikinci etap olan ve 15 gün sürecek etkinliklerden 7 Ülke 7 Bölge Halk Oyunları Festivali’ni sizlere kavuşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Bulgaristan, Tataristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya ve Azerbaycan’dan gelen kardeşlerimizi Ünye’de ağırlıyoruz" dedi.


Sırasıyla Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Kırım Tatarları, Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ülkelerinden gelen halk dansları topluluğu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


7 Temmuz’a kadar sürecek olan program yerel gurupların gösterisiyle devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    26°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!