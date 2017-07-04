7 ülke 7 bölge Ünye’de buluştu

Ünye Belediyesinin 52 gün sürecek Ramazan etkinlikleri programı kapsamında 7 Bölge 7 Ülke Uluslararası Halk Dansları Topluluğu Festivali Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

7 ülkenin katıldığı etkinlikte ülkelerin halk dansları yanı sıra Karadeniz esintilerine ve ülkeleri sembolize eden halk dansları şarkıları çaldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Eren, "Dolu dolu Ramazan’ı bıraktığımız şu günlerde 52 gün sürecek şenliklerde Ramazan’ı bitirmenin ve ikinci etap olan ve 15 gün sürecek etkinliklerden 7 Ülke 7 Bölge Halk Oyunları Festivali’ni sizlere kavuşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Bulgaristan, Tataristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya ve Azerbaycan’dan gelen kardeşlerimizi Ünye’de ağırlıyoruz" dedi.

Sırasıyla Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Kırım Tatarları, Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ülkelerinden gelen halk dansları topluluğu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

7 Temmuz’a kadar sürecek olan program yerel gurupların gösterisiyle devam edecek.