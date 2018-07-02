7 ülke danslarıyla Ünye’de

Etkinlikler kapsamında Hasanbaba mevkisinden Ünye Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Meydanda düzenlenen 7 ülkenin katıldığı etkinlikte ülkelerin halk dansları yanı sıra Karadeniz esintilerine ve ülkeleri sembolize eden halk dansları şarkıları çaldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 52 gün süren şenliklerimizde 7 Ülke 7 Bölge Halk Oyunları Festivalini ikinci defa hemşerilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Dünyanın 7 ülkesinden gelen, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek’den gelen kardeşlerimizi Ünye’de ağırlıyoruz." dedi.

Programın ilk akşamında sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye halk dansları topluluğu ve gösterileri vatandaşlardan büyük beğeni topladı. 5 Temmuz’a kadar sürecek olan program farklı ülkelerin gösterileriyle devam edecek.