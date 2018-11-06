81 ilin gazetecileri Ordu'da toplanıyor

Başkanlar Kurulu Toplantısı, üye federasyonlar ve 81 ilin gazeteci dernek başkanlarının katılımıyla Ordu'da yapılacak.

Genel Başkanlığını Bursa Gazeteciler Derneği Başkanı Nuri Kolaylı'nın yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 17. Başkanlar Kurulu Toplantısı 8-11 Kasım tarihleri arasında Ordu'da gerçekleştirilecek. Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, 7 Bölge Federasyon Başkanı, 81 ilin gazeteciler dernek başkanları ve üyeleri olmak üzere yaklaşık 150 basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan başkanlar kurulu toplantılarında Türk ve yerel basının sorunlarının tartışılacağını söyledi. Toplantılar sonunda sonuç bildirgesinin kamuoyuna açıklanacağını kaydeden Erişen, organizasyonun ikinci günü 7 Kasım Cuma akşamı Boztepe'de bir otelde ‘Yılın Medya Mensupları'na onur ödülleri verileceğini belirtti.

Erişen, “Türk ve yerel medyanın sorunları 81 ilin gazeteci dernek başkanlarının, 7 üye federasyon başkanının ve 150'ye yakın gazetecinin katılacağı organizasyonda en kapsamlı bir şekilde ele alınarak tartışılacak. Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyona desteklerini esirgemeyen Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.