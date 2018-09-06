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06 Eylül 2018 13:19

9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Ordu’nun Ulubey ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede 9 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybederek gözyaşları içinde defnedildi.

9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

06 Eylül 2018 13:19


Ulubey ilçesinden 3 çocuk babası Yekta Yoldaş, 27 Ağustos günü Dereyolu’nda trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Yoldaş, 9 gün boyunca Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gördü. Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Yoldaş, 9 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Yoldaş, Ulubey Meydanı’nda cenaze namazının kılınmasının ardından Kirazlık Mahallesi’nde gözyaşları arasında defnedildi.


Cenaze namazına Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öte yandan Yekta Yoldaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çambaşı Mezbaha Şefliğinde çalışıyordu.




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