9 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde babasıyla denize giren 9 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Çınarsuyu mevkisinde yaşandı. Ailesiyle birlikte piknik yapmak ve denize girmek için Sahilköy Plajı’na gelen Arhan Hakkı Efiloğlu (9), girdiği denizde akıntıya kapılarak kayboldu.

Babasıyla birlikte denize girdiği sırada denizin dalgalı olması nedeniyle gözlerden kaybolan Efiloğlu için Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Sahil Güvenlik ekipleri helikopterle havadan arama ve tarama çalışmalarını yürütürken, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıçlar da denizden arama faaliyetlerini yürüttü.

Yaklaşık 4,5 saatlik arama çalışmalarının sonunda minik Arhan’ın cesedine ulaşıldı. Arhan’ın denizden çıkarılması sırasında ailesi sinir krizleri geçirirken, ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yarın Rize’ye gidecekti

Yatılı Kur’an kursu eğitimi için yarın Rize’ye gidecek olan Arhan Hakkı Efiloğlu’nun babasından gitmeden önce son kez denize girmek istediğini, babasının da çocuğunun ricasını kıramayarak denize getirdiği öğrenildi.