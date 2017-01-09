93 yaşındaki hastayı belediye ve 112 ekipleri kurtardı

Ordu’nun Ünye İlçe Belediyesi ve 112 Acil ekipleri kardan dolayı mahsur kalan 93 yaşındaki bir hastayı kurtardı.

Kar yağışının etkili olduğu Ordu’nun Ünye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, Ünye belediyesi ekipleri 24 saat mesai ile yolları açık tutmaya çalışıyor. Özellikle hasta ve cenaze ihbarları ile ilgili yolların yanı sıra okul yollarının açılmasına öncelik verilen çalışmalarda ekipler zorlu koşullarda görevini yerine getiriyor. Ünye Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dün gecede bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Ekipler gelen bir ihbar üzerine Tekkiraz Mahallesi Velibayraktar’da bulunan 93 yaşındaki Emine Kurt’a ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine yolları açtı.

Zor koşullarla yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda ekipleri yaşlı hastanın evine ulaştı.

112 sağlık ekipleri ilk muayenesinin ardından 93 yaşındaki Emine Kurt’u ambulansa alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü.