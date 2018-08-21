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21 Ağustos 2018 14:26

Acemi kasaplar hastaneye akın etti

Ordu’nun Ünye ilçesinde kurban kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla Ünye Devle Hastanesine akın etti.

Acemi kasaplar hastaneye akın etti

21 Ağustos 2018 14:26


Kurban keserken hayvanın azizliğine uğrayan İsmail Açık (56), "Kurbanı yere yatırdım sonra yanına da ağaç koydum. Hayvanda aniden hareket edince ağaçta çeneme vurdu. Buradaki tedavimin ardından Fatsa’ya gönderdiler" dedi.



"Bir talihsizlik yaşadık"


Kurban keseceği sırada eline bıçak kaçırdığını söyleyen Nurettin Can (55) ise "Bir talihsizlik yaşadık. Müdahale edildi. Zaten böyle bir şey ancak beni bulur. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.


Ünye Devlet Hastanesine gelmeye devam eden acemi kasaplar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.




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