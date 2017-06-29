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29 Haziran 2017 11:49

Açık hava sinema nostaljisi Ünye’de yaşatılıyor

Ünye Belediyesinin iki yıl önce başlattığı ve büyük beğeni toplayan açık hava Nostalji Sinema Günleri bu yıl da perdelerini açtı.

Açık hava sinema nostaljisi Ünye’de yaşatılıyor

29 Haziran 2017 11:49


Ünye Atatürk Park Amfi alanında 27 Haziran - 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında her akşam ayrı bir film gösterimi yapılarak nostaljik açık hava sinema kültürü yeniden yaşatılıyor. Etkinlik kapsamında her akşam Türk sinema tarihine damgasını vurmuş filmler gösterime girecek.


Başlayan ilk gösterimde vizyona girdiği yıl övgü toplayan ‘Babam ve Oğlum’ adlı film izleyicilerle buluştu. Sinema günlerinde Ünyeliler hem açık havada sinema izlemenin keyfinin sürerken hem de eski yıllarda oldukça popüler olan açık hava sineması deneyimini yaşamış oluyorlar.


Filmler yine Ünye Belediyesinin geçen yıl bünyesine kattığı 35 mm olarak orijinal sinema gösterim makinesi ile yayınlanıyor. Yine gösterim sırasında izleyicilere ücretsiz popcorn ve özel olarak tasarlanan şal dağıtılıyor.


Sanat ve sosyal ağırlıklı bu Türk etkinliklerin bir kentin en önemli dinamiklerinden biri olduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye kültür, sanat, turizm ve modern şehircilik anlayışı ile tüm bölgede örnek olmaya devam ediyor” diye konuştu.


Açıkhava Nostalji Sinema Günleri kapsamında “Mevlana Aşkın Dansı, Cenneti Beklerken, Entel Köy Efe Köye Karşı, Hababam Sınıfı Güle Güle, Propaganda, Züğürt Ağa, Babam ve Oğlum” adlı filmler izleyiciyle buluşacak.




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