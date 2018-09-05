Adalar değil Boztepe

Fayton denince akla ilk olarak İstanbul Adalar geliyor. Ancak burada atların yıllardır gördüğü eziyet, insanların faytona tepkili olmasına yol açıyor. Bu nedenle Adalar’da yasaklanan atlı faytonların yerine, doğaya ve hayvanlara zarar vermeyen elektrikli faytonların gelmesi planlanıyor.

İlk üretim amacı ulaşım olan, motorlu araçların çıkmasıyla keyfi olarak kullanılmaya devam eden fayton, artık gelişen teknolojiye ayak uydurdu. Bir firma tarafından Denizli’de üretilen ve büyük bir kısmı yerli olan elektrikli fayton, Karadeniz’de ilk olarak Ordu’da görücüye çıktı. Ordu’nun cazibeli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe’de insanlara hizmet veren elektrikli fayton, hem çok beğeniliyor, hem de yoğun ilgiyle karşılanıyor. Boztepe’deki otellerde kalanların yanı sıra buraya gezmek için gelen Arap turistlerin de ilgisini çeken fayton, yaklaşık 4 saat prize takılı kaldıktan sonra tam olarak şarj olan fayton, bu dolumla 100 kilometreye yakın yol gidebiliyor. Dış görünümüm olarak geleneksel çizgilerini koruyan elektrikli faytonun tek farkı ise bir otomobildeki gibi gerekli teçhizata sahip olması.

Elektrikli faytonun sahibi 37 yaşındaki Levent Tatar, Karadeniz insanının yeni keşif ve fikirleri sevdiğini belirterek, bir fuarda gördüğü faytonu Karadeniz’e getirmek istediğini söyledi. Doğa ve hayvan dostu elektrikli faytonu Karadeniz’e kazandırdıklarını aktaran Tatar, “Şu anda Ordu Boztepe’de faaliyet halindeyiz. İnsanların tepkisi çok iyi” dedi.

Elektrikli faytonun piyasaya çıkış amacının atların gördüğü işkencenin önüne geçmek olduğuna dikkat çeken Tatar, elektrikli faytonla birlikte bu sorunun tamamen çözülmeyi hedeflendiğini kaydetti.

"Arap turistlerin de ilgisini çekiyor”

Elektrikli faytonun, 3,5 saat şarj süresinin ardından yaklaşık olarak 100 kilometre yol kat ettiğini aktaran Tatar, aracın doğaya ve hayvanlara zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtti. Tatar, yerli turistlerin yanı sıra Arapların da faytona ilgi duyduğunu vurgulayarak, "Biz bu aracı Ordu’ya kazandırmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösterdik. Ordu halkı da bunu çok benimsedi. Bu konuda çok olumlu destekler alıyoruz. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de oldukça ilgi gösteriyor ve beğeniyorlar. Arap turistler de faytona oldukça ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Bu faytonla eziyet gören atları kurtaracağız”

Elektrikli faytonla artık atların eziyet görmeyeceklerini ifade eden Levent Tatar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan sonra İstanbul Adalar’da ve farklı bölgelerde bu şekilde hem atları kurtaracağız hem de doğayı korumuş olacağız. Hem koku yönünden hem de işkence yönünden elektrikli fayton ile bunların hepsini aşmış durumdayız. Aldığımız sinyallere göre de bu uygulama ilerleyen zamanlarda diğer illerde de faaliyete geçecek."

Bahreyn’den gelen ve acente yetkilisi olan Fadıl Al Mumin isimli turist, Boztepe’yi çok sevdiğini ve daha önceden de defalarca geldiğini dile getirdi. Elektrikli faytonun da Boztepe için çok güzel bir ayrıcalık olduğunu aktaran Mumin, atların kullanılmamasının ve elektrikli olmasının da dikkat çektiğini belirtti. Kendisinin de fayton ile tur attığını ve keyif aldığını aktaran Fadıl Al Mumin, uygulamanın bölgede yaygınlaşması gerektiğini anlattı.

Diğer yerli turistler de elektrikli faytonu çok sevdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Elektrikli fayton sayesinde artık atlara gerek kalmadığını aktaran vatandaşlar, Türkiye’de bu tür uygulamaların yaygınlaşması gerektiğine dikkat çektiler.