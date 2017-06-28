Adalet Yürüyüşü’ne ulaşamadan kaza yaptılar

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ünye Güzelyalı Mahallesi Cezaevi Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’dan Düzce’ye Adalet Yürüyüşü’ne katılmak için yola çıkan 52 RD 551 plakalı otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan 52 DZ 612 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşananları anlatan bir vatandaş ise Adalet Yürüyüşü için Ordu’dan yola çıktıklarını ve Düzce’ye varmak istediklerini ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.