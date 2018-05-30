Aday Yediyıldız’ın ziyaretleri sürüyor

Dr. Şenel Yediyıldız, seçim çalışmaları kapsamında kurumları ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vekil Adayı Yediyıldız, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve beraberindeki ekipler birlikte ilk olarak Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, hasta yakınları ve tedavi görenlerle bir araya gelerek, "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Ardından, bir fındık fabrikasını ziyaret eden Yediyıldız, burada çalışan kadın işçilerle sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile vekil adayı olduğunu hatırlatan Yediyıldız, Ordu’nun şartlarını daha iyiye götürmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. İşçilerin her zaman destekçisi olacaklarını aktaran Aday Yediyıldız, daha sonra fabrika işçileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yediyıldız’ı vekil olarak görmek istediklerini söyleyen kadın işçiler de çalışmalarda kolaylıklar diledi. Buradan, Altınordu ilçesindeki bir cenaze namazına da katılan Milletvekili Adayı Şenel Yediyıldız, merhumun ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Şenel Yediyıldız ve beraberindeki ekip daha sonra, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, İl Nüfus Müdürlüğü, Ordu Şoförler ve Otomobilciler Odası, İl Müftülüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve çeşitli kurumları ziyaret etti. Kurumlarda, yetkililerden bilgiler alan Yediyıldız, personeller ve vatandaşlar ile de tek tek görüşerek sohbet etti. Kendisini, milletvekili olarak görmek istediklerini belirten vatandaşlar, seçim çalışmalarında Vekil Adayı Yediyıldız’a başarılar diledi.