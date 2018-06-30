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30 Haziran 2018 16:36

Adnan Bellici dualarla uğurlandı

Eski İhlas Pazarlama Kumru Temsilcisi Kenan Bellici’nin önceki gece vefat babası Adnan Bellici, Kumru Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Samur Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Adnan Bellici dualarla uğurlandı

30 Haziran 2018 16:36


83 yaşında vefat eden Adnan Bellici’nin cenazesine Kumru Belediye Başkanı Günan Murat Hatipoğlu, eski AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, eski Kumru Belediye Başkanı Ticabi Civelek, Kumru Şoförler Odası Başkan Kenan Gürgezoğlu, Kumru Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Namık Evin, İhlas Pazarlama Ordu Temsilcisi Muhammet Boz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yakınlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.


Kumru’da uzun yıllar esnaflık yapan Adnan Bellici evli ve üç çocuk babasıydı.




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