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12 Ağustos 2018 12:41

Afetin etkisi 5. günde de devam ediyor

Ordu’da 5 gün önce yaşanan ve 1 kişinin ölümüne neden olan sel afetinin bölgedeki etkileri devam ediyor.

Afetin etkisi 5. günde de devam ediyor

12 Ağustos 2018 12:41

Havadan çekilen görüntülerde tarlaların, parçalanan yolların ve kopan köprülerin durumu afetin boyutunu gözler önüne seriyor.


Ünye ilçesinde, Cevizdere’den başlayıp Saraycık Mahallesi’ne kadar etkili olan selin zararı havadan görüntülendi. Birçok vatandaşın tarlaları sular altında kalırken, bahçelerin bir kısmı da sel sularına kapıldı. Dere yatağında kopan ve selin etkisiyle denize sürüklenen ağaç parçaları, bazı vatandaşların kışlık yakacakları odununu temin etmesini sağladı. Dere yataklarında kopan yollar ve elektrik direkleri, mağduriyetin yaşanmasına neden olurken bazı köprülerin bir kısmının kopması ise ulaşımın aksamasına sebep oldu.


Devlet kurumları da selin yaralarını sarma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.




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