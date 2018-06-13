Afrin’de ilk kurşun, sahnede ilk sürpriz

Mehmetçiğin ilk Afrin harekatında görev alan Muhammet Raşit Ordulu, Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunduğu sırada belediyenin düzenlediği Ramazan etkinliklerini izlemeye gelen binlerce kişi önünde nişanlısı Deniz Erdem’e (22) sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Sahnede evlilik teklifi

Ailesinin nişanlısına sürpriz yapmasından haberi olduğunu söyleyen Muhammet Raşit Ordulu, binlerce kişinin karşısında Nişanlısı Deniz Erdem’e evlilik teklifinde bulundu. Şarkılar eşliğinde teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Deniz Erdem ise duygulu anlar yaşadı.

Kayseri Komando Tugayı personeli olduğunu söyleyen Muhammet Raşit Ordulu, "Şu an Kayseri komando Tugayı personeli olarak görev yapmaktayım. Afrin Harekatı’nın başladığı sırada 27 Ocak’ta Suriye sınırında başlayan operasyonlarda ilk kurşunu sıkan Mehmetçiklerden birisiyim" dedi.

"Cumhuriyet Bayramı’nda tanıştım"

Deniz Erdem’i ilk defa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıdığını söyleyen Muhammet Raşit Ordulu, "Kendisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarında liseye giderken gördüm ve hoşlandım. Daha sonra peşini bırakmadım. Şimdi ise ailem ve Ünye’de düzenlenen Ramazan etkinlikleri sebebiyle sahnede kendisine evlenme teklifini yaptım ve çok mutluyum" dedi.

Düğün gecesi beklediğim sürpriz erken oldu

Düğün gecesi evlilik teklifi beklediğini söyleyen Deniz Erdem, "Ben böyle bir şey beklemiyordum. Tabii ki mutlu oldum. 16 Haziran Cumartesi akşamı düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Aslında bu yapılan sürprizi düğün akşamı bekliyordum. Hayatımda unutamayacağım binlerce kişinin karşısında böyle bir teklifi aldığım için farklı bir heyecan içerisindeyim" diye konuştu.