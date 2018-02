Afrin’deki askerlere destek için gıda kermesi

Gıda kermesinde satışa sunulan yiyeceklerin tamamı belediyede çalışan bayanlar tarafından bizzat yapılarak vatandaşlara sunuldu. Gıda kermesinin açılışında bir konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Belediye çalışanlarımızın özellikle belediyemizdeki bayan personellerin öncülüğünde yine bir miktarda dışarıdan bayanlarımızın desteğiyle gıda kermesi düzenleniyor. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

“Gönlümüzün orada olduğunu göstermek adına bu kermesi düzenliyoruz”

Amaçlarının Afrin’deki askerle gönül köprüsü kurmak olduğunu ifade eden Anlayan, “Ülkemizin her tarafında olduğu gibi bizler de yerimizi ve tarafımızı belli etmek için başta Afrin’de devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için mücadele eden güvenlik güçlerimize destek vermek için bu kermesi yapıyoruz. Buradaki amaç oradaki askerlerimize bir maddi yardım değil. Çok şükür Allah’a hamdolsun devletimizin oradaki ve ülkemizin her bir tarafındaki askerlerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek gücü vardır, bir ihtiyaç da talep etmemektedirler ama bizler yine de gönlümüzün orada olduğumuzu onlarla beraber olduğumuzu aynı davayı güttüğümüzü göstermek adına bu kermese düzenliyoruz dolayısıyla buradan kazanılacak maddi geliri de oraya maddi yardım olarak değil onların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek ayni yardımlarla inşallah onlara destek vereceğiz. Bir kez daha söylemek istiyorum askerlerimizle gönül köprüsü kurmak adına bu kermesi düzenliyoruz. İnşallah Rabb’im bunu bereketli eyler, hayırlı eyler” diye konuştu.

Başkan Anlayan’ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Can tarafından yapılan dua ile kermesin resmi açılışı gerçekleşti. Gıda kermesinin 2 gün süreceği belirtildi.