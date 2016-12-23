Ağzından alınan parça ile idrar yoluna yama yapıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde idrar yolu darlığı bulunan kişiye, ağız mukozasından (zar tabaka) alınan parça ile idrar yoluna yama yapıldı.

Altınordu ilçesinde yaşayan 62 yaşında Ali Aksu, daha önce 4 kez ameliyat olmasına rağmen bir türlü idrar yolu darlığından kurtulamayınca Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji kliniğine başvurdu. Fatsa Devlet Hastanesinde 2 üroloji uzmanı ve 1 KBB uzmanının birlikte gerçekleştirdiği operasyonda hastanın ağız mukozasından alınan parça ile yama yapılarak idrar kanalındaki darlık başarılı bir şekilde düzeltildi.

Operasyon hakkında bilgi veren Opr. Dr. Osman Çelik, hastanın daha önce idrar kanalındaki darlık nedeniyle değişik merkezlerde 4 kez ameliyat geçirdiğini, şikayetlerinin geçmemesi üzerine hastaneye başvurduğunu belirtti. Opr. Dr. Osman Çelik, “Yaptığımız tetkikler neticesinde hekim arkadaşlarımızla birlikte üretroplasti operasyonunu gerçekleştirdik. Bu işlemle hastamızın ağız mukozasından aldığımız bir parçayla darlık olan bölgeye yama yaptık ve bu darlığı ortadan kalkmasını sağladık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi” dedi.

Opr. Dr. Çelik, ilçe düzeyinde bu tarz özellikli ameliyatların yapılıyor olmasının bölge insanı açısından büyük bir şans olduğunu belirtti.

Sağlığına kavuşan Ali Aksu ise aynı şikayetten dolayı daha önce başka hastanelerde 4 kez ameliyat olmasına rağmen şifa bulamadığını, son olarak başvurduğu Fatsa Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Buradaki doktorlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.