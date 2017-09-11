Ahilik Haftası kutlamaları Fatsa’da yapılacak

Ordu’da 2008 yılından bu yana düzenlenen, Ordu Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak Ordu’da gerçekleşen Ahilik Haftası bu yıl 20 Eylül 2017 Çarşamba günü Fatsa’da gerçekleşecek.

Tüm Fatsalıları gerçekleşecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına davet eden Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, “Ahilik Haftası nedeniyle geniş çaplı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. 20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 09.30’da 15 Temmuz Meydanı’nda Ahilik ve Ahi Evran konulu sunum ile başlayacak ve mehter takımı eşliğinde Fatsa ilçemizde yürüyüşümüz ile devam edecek. Ordu ilimizde yılın ahisi Fatsalı esnaflarımızdan Mehmet İşbilir komisyon üyelerince seçildi. Gerçekten odamızın üyesinin seçilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Ahilik Haftası’nda örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi, doğruluğu, kardeşliği, yardım severliği bütün güzel meziyetlerin birleştiği sosyal ekonomik düzenimizi sizlere arz etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fatsa’ya iki ödül

Fatsa Madeni Eşyalar Odası Başkan Ayhan Baş, “Ahilik Haftası’nda yılın Ahisi Fatsa’dan Mehmet İşbilir, yılın kalfası da Fatsalı Faruk Güvenilir seçildi. 44 oda üyemizin seçimi ile bu isimler olmuştur. Bu sonuçlar ise bizleri son derece mutlu etmiştir. Madeni eşyalar odamızın üyelerinden seçilmiştir. Artık eskisi gibi ustalar az yetişiyor, bu tür ustalarımıza her zaman sahip çıkmalıyız ve onları onurlandırmalıyız” diye konuştu.

Ahilik Haftası kutlamalarına Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Fatsa Madeni Eşyalar Odası ev sahipliği yapacak.