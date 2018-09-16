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Ahşap ev alevlere teslim oldu

Ordu’da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ordu'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde Selami Alkan'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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