AK Parti adaylarından protokol ziyaretleri

AK Parti Ordu Milletvekili Adayları Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Hamide Aydemir Demir, Sait İnan ve Yavuz Selim Kıran ve AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ilk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Seddar Yavuz, seçim güvenliği için alınan tedbir ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Milletvekili adayları daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı ziyaret etti. Enver Yılmaz tarafından kapıda karşılanan milletvekili adayları, Ordu Büyükşehir Belediyesinin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirttiler. Ziyarette konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ve millet açısından hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Yılmaz, “Hedefimiz 6’da 6 yapmaktır. Allah mahcup etmesin” dedi.

AK Parti Ordu 1. Sıra Adayı Şenel Yediyıldız da 24 Temmuz seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye bugün bir varoluş, bir dik duruş mücadelesi vermektedir. Hatta bu varoluş mücadelesi 16 yıldır devam etmektedir. Bu mücadelesini her seçimde biraz daha güçlenerek veriyor. Bunun sorumluluğunu hep hissediyoruz” diye konuştu.

AK Parti milletvekili adayları daha sonra sırasıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer’i ziyaret etti.