AK Parti adaylarını tanıttı

Tanıtım toplantısına ‘6’da 6 hedefi’ damgasını vurdu.

Ordu Büyükşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına partililer büyük ilgi gösterdi. Başta Opr. Dr. Şenel Yediyıldız olmak üzere milletvekili adayları Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Hamide Aydemir Demir, Sait İnan ve Yavuz Selim Kıran salona hep birlikte girdiler. AK Parti adayları partililerden büyük coşku görürken, salon "Altı, altı” sloganları ile inledi.

Tanıtım programında ilk olarak milletvekili adayları özgeçmişleri okunarak platforma davet edildi. Partililere seslenen tüm adaylar 24 Haziran’da 6’da 6 yapacaklarına, gezilmedik ev ve sokak sıkılmadık el bırakmayacaklarına söz verdiler.

AK Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Şenel Yediyıldız, Tüm partililerin gözlerinde bir enerji gördüğünü belirterek bu ortamı sağlayan İl Başkanı ve teşkilata teşekkür etti. Türkiye’nin son 16 yılda her alanda büyük bir kalkınma hamlesi yaptığını ve adeta çağ atladığını belirten Yediyıldız, “Ancak görülüyor ki, bu kalkınma hızını kesmek isteyen ve Türkiye’nin önüne darbeler vurmak isteyen kesimler var. Çünkü artık eskisi gibi yönetemedikleri gördüler. Bu sebeple 24 Haziran seçimleri, Türkiye devletinin tapusunu kurtarma seçimleridir. Bu sebeple görevimiz ve derdimiz Ordu. Her şey Ordu için varız. Ankara’da güçlü olmak zorundayız. Gazamız mübarek olsun” dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Adayı Metin Gündoğdu da bazı kesimler tarafından ‘Erdoğan’a oy ver ama partisine verme’ gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına ve bu algıya kapılmamak gerektiğine dikkat çekti. Gündoğdu, “Bu algıya kesinlikle inanmayın. Unutmayın ki, kartalın kanadını takmazsanız uçamaz. Hem Cumhurbaşkanımıza hem AK Parti’ye oy vermek bir memleket meselesidir. Bu sebeple inşallah Şenel hocamızın öncülüğünde yüzde 70 oy ve 6-0’lık sonuçla Ankara’ya gideceğiz” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise yaptığı konuşmada çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Hiç kimse kendi özel yetenekleri ile kürsülerde bu mikrofonlar ile konuşmuyor. Bizi, bu kürsülerde konuşturan taşımız olduğumuz vasıf ve sıfat. O vasfı ve sıfatı da bize veren kendi özelliğimiz değil, AK Parti, partimiz. Partinin genel başkanı. Biz, yüzde 55-60 oy alıyorsak, bu Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünden. Biz bir dava partisiyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Enver Yılmaz konuşmaların ardından birlik ve beraberlik mesajları vererek, Ordu’da şimdiye kadar yaptıkları yatırımları, gerçekleştirdikleri ve devam eden projeleri anlattı.

Konuşmaların ardından AK Parti Ordu milletvekili adayları sahneye çıkarak, katılımcıları selamladı.