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28 Şubat 2018 18:44

AK Parti Çamaş 6. Olağan Kongresi

AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığına Aydın Bölükbaş yeniden seçildi.

AK Parti Çamaş 6. Olağan Kongresi

28 Şubat 2018 18:44


AK Parti Çamaş İlçe Teşkilatının 6.olağan Kongresi yapıldı. Kongre Divan Başkanlığını İl Başkan Yardımcısı Halil Öz, Divan Başkan Yardımcılığını İl Başkan Yardımcısı Ergun Çakmak, Katip Üyelik görevlerini ise Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeşim Koç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuncay Uyar yaptı.


Divana mevcut başkan Aydın Bölükbaş ile Ahmet Özcan’a ait iki liste sunuldu. Ahmet Özcan’a ait liste parti kongre yönetmeliği ve Genel Merkez kriterlerine uygun olmadığından divanın oy birliği ile ret edildi.


Yapılan seçimde AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığına yeniden Aydın Bölükbaş seçildi. Bölükbaş’ın başkanlığındaki yönetim kurulu Cemal Yıldız, Mehmet Cemal Çırak, Muammer Küçüköksüz, Ceyhun Karataş, Gürsel Mert, Hacer Çelik, Turgut Uygun, Bilal Şen, Yücel Şahin ve Selim Koç’tan oluştu.


Kongreye AK Parti Ordu Milletvekili, Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, çevre ilçe Belediye Başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.




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